O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, subiu ao quinto lugar da Premier League, com uma vitória em Newcastle (2-3).

O dia foi de "invasão árabe" em St. James Park, para a receção ao novo presidente dos Magpies, Yasir Al-Rumayyan, que até festejou um golo de Callum Wilson logo ao minuto 2.

O Tottenham reagiu bem, e deu a volta ao marcador com golos de Ndombèlé (17m) e Harry Kane (22m).

Perto do intervalo o jogo teve de ser suspenso devido a uma emergência médica na bancada, mas no reatamento, e ainda ante do descanso, Son fez o terceiro golo dos Spurs.

Mesmo reduzido a dez elementos, depois da expulsão de Jonjo Shelvey, por acumulação de amarelos (83m), o Newcastle ainda conseguiu chegar ao segundo golo, apontado pelo ex-sportinguista Eric Dier na própria baliza (89m).

Os Magpies não evitaram nova derrota, no entanto, e ocupam a penúltima posição, com apenas três pontos.

O Tottenham assume então a quinta posição, com 15 pontos, mais um do que o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O Everton, sem André Gomes (lesionado), foi derrotado em casa pelo West Ham (0-1).

Ogbonna marcou o único golo do encontro, ao minuto 74.