O Tottenham anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Fabio Paratici ao clube como diretor desportivo.

O dirigente italiano tinha sido suspenso, por 30 meses, de qualquer atividade ligada ao futebol, pelo envolvimento em ganhos de capital artificialmente inflacionados em transferências de jogadores, durante o período em que foi dirigente na Juventus.

No regresso ao clube londrino, Fabio Paratici vai contar com a ajuda de Johan Lange, promovido igualmente a diretor desportivo.