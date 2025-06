Mathys Tel, avançado de 20 anos, assinou definitivamente pelo Tottenham, anunciou o clube este domingo. O francês estava emprestado pelo Bayern de Munique e assinou contrato até 2031 com os ingleses.

O acordo inicial baseava-se num empréstimo com opção de compra de 52 milhões de euros. No entanto, os clubes negociaram e o jogador custou 35 milhões aos cofres do clube inglês.

Depois de duas temporadas e meia no gigante alemão, clube pelo qual fez 16 golos e oito assistências em 83 jogos, Mathys Tel rumou por empréstimo ao Tottenham. Em Inglaterra, foi opção em 20 jogos, tendo marcado três golos e feito uma assistência.

Mathys Tel encontra-se neste momento a disputar o Euro Sub-21 pela França, tendo sido titular frente a Portugal. No segundo encontro dos franceses, o avançado apontou um golo na vitória de 3-2 frente à Geórgia.