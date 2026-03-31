Agora sim, é oficial. Roberto De Zerbi é o novo treinador do Tottenham.

Através de um comunicado, os spurs confirmaram a chegada do técnico italiano, que assina um contrato de longa duração e sucede a Igor Tudor no comando técnico do conjunto inglês. De Zerbi esteve mais de uma época e meia à frente do Marselha, depois de uma primeira experiência em Inglaterra, no Brighton.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



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«Em todas as minhas conversas com a direção do clube, a ambição deles para o futuro foi clara: construir uma equipa capaz de alcançar grandes feitos e fazê-lo a jogar um futebol empolgante para os adeptos. Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longa duração para me dedicar totalmente a concretizá-la», refere.

No currículo, Roberto De Zerbi tem apenas um título (Supertaça da Ucrânia), conquistado à frente do Shakhtar Donetsk.

O Tottenham, diga-se, está a protagonizar uma temporada atípica e luta pela permanência na Liga inglesa. A equipa londrina ocupa o 17.º lugar, com 30 pontos, apenas mais um do que o West Ham, comandado por Nuno Espírito Santo, e que se encontra em zona de despromoção.