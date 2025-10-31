Thomas Frank assumiu o comando do Tottenham esta temporada, depois de sete épocas como treinador principal do Brentford. Em 2025/26, o sucessor de Ange Postecoglou tem somando bons resultados, todavia Jamie Carragher sublinha que o dinamarquês ainda não conseguiu conquistar os adeptos dos Spurs, algo que também aconteceu com José Mourinho e Nuno Espírito Santo.

«Os adeptos do Tottenham gostam do que estão a ver com a melhoria dos resultados da equipa. Por enquanto, a abordagem pragmática de Frank é provavelmente mais tolerada do que adorada», escreveu o antigo jogador do Liverpool no The Telegraph.

Carragher destacou ainda que o estilo de jogo de Frank poderá enfrentar resistência junto dos adeptos do Tottenham, uma vez que estes estão habituados a exigir não apenas vitórias, mas também um futebol «bonito» e «ofensivo».

«Durante toda a minha vida, os adeptos do Tottenham sempre foram dos mais obcecados em exigir que a equipa jogasse de determinada maneira. Nunca se identificaram com José Mourinho ou Nuno Espírito Santo por esse motivo», afirmou Carragher.

«O desejo de jogar um futebol bonito não é um exclusivo do Tottenham. Todos os grandes clubes do mundo querem jogar um futebol tecnicamente brilhante, embora, para a maioria, a conquista de títulos seja mais importante do que ser considerada uma das equipas mais atraentes», completou.

O Tottenham é atualmente terceiro classificado da Premier League, a apenas cinco pontos do líder Arsenal. A equipa de Frank apresenta o melhor ataque da Premier League, ao lado do Manchester City e do Chelsea, e a segunda melhor defesa, apenas atrás do Arsenal.

A antiga estrela do Liverpool acredita que a equipa de Londres poderá «sonhar alto» esta temporada, ainda que «a relação entre Frank e os novos adeptos seja desenvolvida lentamente».

Ao recordar o trabalho do anterior treinador, em que era priorizado «o estilo em detrimento da substância», Carragher conclui que «a longo prazo, e de uma forma muito diferente, ver como Frank procura dar ao Tottenham o melhor dos dois mundos, será tão fascinante quanto a abordagem arrojada de Postecoglou».

O Tottenham recebe o Chelsea (nono classificado) no domingo, às 17h30, em jogo a contar para a décima jornada do campeonato inglês.