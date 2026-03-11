O Tottenham não está a passar por um bom momento nesta temporada. Os spurs não vencem há sete jogos, contanto seis derrotas consecutivas e depois desta terça-feira, ficaram com a passagem à fase seguinte da Champions quase hipotecada, após a derrota frente ao At. Madrid (5-2) na primeira mão dos oitavos.

Face a esta fase do clube londrino, os adeptos do Tottenham que viajaram para Madrid aproveitaram a presença de Maricio Pochettino no mesmo avião para pedir o regresso do técnico argentino.

«Queremos-te de volta, Mauricio!», gritaram os fãs.

O treinador de 54 anos é agora selecionador nacional dos Estados Unidos e esteve na capital espanhola para ver o encontro, nomeadamente, pela observação de Johnny Cardoso, médio dos colchoneros.

De recordar, Mauricio Pochettino levou o Tottenham à única final da Liga dos Campeões do clube, em 2019, acabando por sair derrotado frente ao Liverpool (2-0).