Daniel Levy coloca em cima da mesa a hipótese do Tottenham vender parte do clube a um investidor estrangeiro.

Em comunicado, o dono dos «spurs» apresentou os resultados financeiros anuais do clube e garantiu estar em negociações para concretizar essa mesma operação. O objetivo passa por garantir o investimento nas diversas equipas e preparar eventuais projetos no futuro.

«Para capitalizar o nosso potencial a longo prazo, continuar a investir nas equipas e garantir a concretização de projetos futuros, o clube precisa de aumentar significativamente o seu capital. A direção e os consultores estão em negociações com potenciais investidores, mas qualquer investimento teria de ser aprovado pelos acionistas do Tottenham», pode ler-se.

No total, os «spurs» anunciaram uma perda de quase 87 milhões de libras, um montante superior aos 50 milhões com que fecharam o ano, em junho de 2022.

Atualmente, na Liga Inglesa, o Tottenham é quinto classificado, com 57 pontos, menos dois do que o Aston Villa, a primeira de quatro equipas em lugar de acesso à Champions, na próxima temporada.

