O internacional inglês James Maddison vai ser operado a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, confirmou o Tottenham, na manhã desta quinta-feira.

«Podemos confirmar que James Maddison será submetido a uma cirurgia para uma rutura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito. O médio centro de 28 anos sofreu a lesão durante nosso amigável de pré-temporada contra o Newcastle United no domingo em Seul. A cirurgia acontecerá nos próximos dias e, em seguida, Maddison começará a sua reabilitação com a nossa equipa médica», divulgou o clube londrino em nota oficial.