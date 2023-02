O Arsenal perdeu, o Manchester City sorriu, mas só por 24 horas: esta tarde, os citizens desperdiçaram a oportunidade de se aproximarem do líder do Arsenal, ao perderem em casa do Tottenham, num jogo em que Guardiola surpreendeu ao deixar kevin de Bruyne no banco..

Ironia das ironias, quis o destino que fossem os spurs a ajudarem os gunners, rivais de sempre, com um triunfo caseiro por 1-0.

No Norte de Londres, a tarde foi histórica: Harry Kane fez o 1-0 aos 15 minutos, naquele que viria a ser o único golo do encontro. Kane torna-se assim no melhor marcador de sempre da história do Tottenham, com 267 golos.

Além disso, o internacional inglês é apenas o terceiro futebolista a chegar aos 200 golos na Premier League: está apenas atrás de Wayne Rooney (208 golos) e Alan Shearer (308).

O City, com Bernardo Silva durante 84 minutos e Rúben Dias no banco, tentou reentrar na discussão do resultado, mas a desinspiração não deu para mais, nem quando jogaram com um a mais, fruto da expulsão de Cuti Romero ao minuto 87.

O Tottenham, que já contou com Pedro Porro no banco, regressa assim aos triunfos no campeonato inglês e à 22.ª jornada é quinto classificado (à condição), com 39 pontos. O City continua no segundo lugar, a cinco pontos do líder Arsenal, mas mais um jogo.

No outro jogo do dia, o Nottingham recebeu e venceu o Leeds, por 1-0.