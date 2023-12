Depois de cinco jornadas consecutivas sem ganhar – quatro derrotas e um empate –, o Tottenham regressou este domingo aos triunfos, com uma vitória clara na receção ao Tottenham, por 4-1.

Em Londres, Heung-Min Son serviu Destiny Udogie para o 1-0 aos 26 minutos, e bisou nas assistências a sete minutos dos 45, para o 2-0 de Richarlison – já não marcava há quase três meses.

À hora de jogo, Richarlison bisou para fazer o 3-0 para os spurs, após uma grande assistência de Pedro Porro, antigo lateral do Sporting. Já dentro dos últimos dez minutos, Heung-Min Son juntou-se à festa do golo, de penálti, e fez o 4-0, antes de Joelinton reduzir para o magpies já nos descontos.

Com este resultado, o Tottenham fica no quinto lugar da Premier League – após 16 jornadas –, com 30 pontos. O Newcastle é sétimo, com 26 pontos.