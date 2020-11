Se há jogo em que José Mourinho pode dizer que ganhou no banco, este é seguramente um deles. Aos 64 minutos, o Tottenham jogava mal e acabara de sofrer o golo do empate do Brighton, 1-1. O treinador lançou Lo Celso (por Ndombélé) e Gareth Bale (por Lamela) e em poucos instantes o jogo mudou radicalmente. (Veja a FICHA DE JOGO)



O Tottenham enviou de imediato duas bolas aos ferros (Lamela, ainda antes de sair, e Kane) e fez o segundo e decisivo golo. Autor? Gareth Bale, três minutos depois de entrar e sete anos - e quase seis meses - depois de ter feito o último golo pelo Tottenham.

José Mourinho respirou de alívio e derrotou o Brighton, mas o Special One só pode ter ficado preocupado com o que a sua equipa não demonstrou durante quase uma hora. É isso mesmo. Entre o 1-0 (Kane, de penálti, aos 13 minutos) e a tal aposta em Lo Celso e Bale, o Brighton foi a equipa que mandou na partida.

O Tottenham marcou e perdeu por completo a capacidade de ter bola, de controlar, de incomodar a baliza do estreante Robert Sanchez. Sofreu, permitiu o empate (golo do pequenino Tariq Lamptey, 56 minutos) e depois teve treinador e opções para agarrar os três pontos.



Os Spurs venceram pela primeira vez em casa nesta edição do campeonato, subiram ao segundo lugar da Premier League, a dois pontos do Liverpool, mas Mourinho será o primeiro a reconhecer que para ser campeão é preciso mais. Mais futebol.

O jogo ficou também marcado por dois erros da equipa de arbitragem. O Brighton pode queixar-se de um penálti por assinalar (agarrão claro de Doherty sobre Grossard na área) e o Tottenham de uma falta evidente de March sobre Hojbjerg antes do 1-1. Difícil de perceber.



