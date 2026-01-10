O Tottenham-Aston Villa para a Taça de Inglaterra teve um final quentinho. No que toca ao jogo, os «Villans» venceram (2-1) e eliminaram os Spurs. No final do encontro, João Palhinha trocou empurrões com Morgan Rogers.

No que toca ao jogo jogado, o encontro estava a decorrer de feição para o Villa, que ao intervalo já vencia por 2-0. Os golos de Emiliano Buendía (22m) e Morgan Rogers (45+3m) davam vantagem à equipa de Unai Emery.

No início do segundo tempo, o francês Wilson Odobert ainda reduziu para o Tottenham (54m). Até final o resultado não se alterou mais, com o apito final a confirmar a vitória (2-1) do Villa e a eliminação dos Spurs. 

Após o apito final, os ânimos exaltaram-se. João Palhinha, que já se tinha embrulhado com Rogers nos minutos finais, foi ao encontro de Watkins, que festejava a vitória. Rogers foi defender o colega, trocando agressões com o internacional português. 

Taça de Inglaterra (3.ª ronda)

Wolverhampton - Shrewsbury, 6-1

Macclesfield - Crystal Palace, 2-1

Everton - Sunderland, 1-1 (0-3, gp)

Fulham - Middlesbrough, 3-1

Sheffield Wednesday - Brentford, 0-2

Burnley - Millwall, 5-1

Newcastle - Bournemouth, 3-3 (7-6, gp)

Manchester City - Exeter City, 10-1

Tottenham - Aston Villa, 1-2

Charlton - Chelsea, 20:00 (SportTV3)

