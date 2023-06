O Sunderland anunciou a contratação de Luís Semedo.

O jovem avançado de 19 anos deixou o Benfica a custo zero e assinou até 2028 pela equipa do Championship, segundo escalão do futebol inglês, tal como o Maisfutebol noticiou.

«É uma grande mudança para mim, estou muito entusiasmado. O Sunderland tem muitos jovens com um papel importante na equipa e penso que isso será muito bom para o meu desenvolvimento. Estou ansioso por conhecer os meus novos colegas de equipa, ver o estádio e sentir a paixão dos adeptos», referiu o internacional português sub-20 aos meios de comunicação do clube.

Luís Semedo já havia anunciado o adeus ao Benfica. O avançado fez 18 jogos pela equipa B na última temporada da II Liga, tendo registado dois golos e duas assistências.