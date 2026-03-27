Atenção, Sporting: Maxi Araújo titular no empate entre Inglaterra e Uruguai
Ben White marca para os britânicos, comete penálti e Valverde restabelece igualdade em Wembley
Ben White vestiu a capa de herói durante alguns minutos, mas borrou a pintura ao cometer penálti já em período de compensação e Valverde atirou da marca dos onze metros para o 1-1.
O primeiro tempo ficou marcado por duas lesões, uma para cada lado, e que obrigaram a mexidas precoces de ambos os selecionadores. Piquerez saiu de maca e para o seu lugar entrou José María Giménez, sendo que Madueke deu lugar a Bowen do lado britânico. Maxi Araújo foi titular nos visitantes, que não realizaram qualquer remate enquadrado com a baliza durante os 90 minutos.
Desta forma, o nulo manteve-se até ao intervalo e os golos chegaram já com o ala do Sporting no banco de suplentes, rendido por Facundo Pellistri. Aos 81 minutos, na sequência de um pontapé de canto, um primeiro desvio de Harvey Barnes obrigou Muslera a uma boa intervenção, só que na recarga estava lá Ben White, que só teve de encostar para o golo.
Só que o defesa do Arsenal fez falta sobre Viñas com dois minutos dos cinco dados pelo árbitro e permitiu a Federico Valverde mandar calar os adeptos da casa, após um penálti convertido de forma exemplar.
Valverde gelou Wembley nos descontos 🤫#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Inglaterra #Uruguai pic.twitter.com/ouK3RTOBN6— sport tv (@sporttvportugal) March 27, 2026