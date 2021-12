Victor Lindelof está a evoluir favoravelmente, após ter sentido dores no peito durante o jogo com o Norwich, anunciou o Manchester United, que afastou a possibilidade de o problema estar relacionado com a Covid-19.

«Lindelof realizou vários testes e está a evoluir positivamente. Todas as indicações que temos são de que isto não está relacionado o surto da Covid-19 que atingiu o clube», escreveram os red devils em comunicado.

Nas redes sociais, a mulher do jogador também confirmou que o companheiro está bem e a usar um monitor cardíaco.

O central sueco foi substituído durante a segunda parte do encontro do passado sábado, devido a problemas em respirar. Este episódio ocorreu numa altura em que o emblema de Manchester está a contas com um surto do novo coronavírus, que adiou o duelo com o Brentford, inicialmente previsto para esta terça-feira.