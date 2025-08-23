O Arsenal venceu o Leeds por 5-0, este sábado, num jogo em que Viktor Gyökeres apontou um bis. Após a partida, o sueco falou aos jornalistas.

«Estou muito feliz com o resultado. Foi muito bom marcar dois golos também. Vencemos por 5-0, por isso foi um grande dia. Temos tantos jogadores incríveis para jogar no ataque», começou por dizer.

Quanto ao rendimento da equipa londrina neste início de Premier League, Gyökeres afirmou que os jogadores podem fazer mais e melhor, apesar do bom arranque.

«Todas as equipas querem desafiar-nos. Temos que nos preparar para cada jogo da melhor maneira possível, mas temos uma equipa incrível, treinamos bem e trabalhamos duro todos os dias. Começámos bem com duas vitórias em que não sofremos golos. Acho que estamos no caminho certo, mas podemos fazer ainda melhor», explicou.

Questionado sobre o festejo após o 5-0, o avançado não confirmou que tenha sido direcionado aos críticos, mas deixou essa ideia no ar: «Talvez tenha sido», atirou.

O Arsenal somou seis pontos nas duas primeiras jornadas da Premier League, após vitórias sobre o Manchester United, treinado por Ruben Amorim (1-0), e o Leeds (5-0).