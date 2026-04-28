Inglaterra
Há 12 min
Inglaterra: Vítor Pereira escolhido para treinador da semana
Bruno Fernandes integra o melhor «onze» da 34.ª jornada da Liga Inglesa
DIM
Bruno Fernandes integra o melhor «onze» da 34.ª jornada da Liga Inglesa
DIM
Vítor Pereira foi escolhido por Alan Shearer como o melhor treinador da semana na Liga Inglesa, sendo que remete para a 34.ª jornada.
Além do técnico, o onze conta com cinco jogadores do Nottingham Forest: Milenkovic, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson e Igor Jesus. Nota ainda para a presença de Bruno Fernandes, além do colega de equipa Casemiro, de Soucek (West Ham) e do trio do Liverpool, Woodman, Curtis Jones e Andy Robertson.
Recorde-se que o Nottingham Forest goleou o Sunderland por 5-0 fora de casa, sendo que agora tem 39 pontos e cinco de vantagem para o Tottenham, a primeira de três equipas em zona de despromoção.
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