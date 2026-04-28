Vítor Pereira foi escolhido por Alan Shearer como o melhor treinador da semana na Liga Inglesa, sendo que remete para a 34.ª jornada.

Além do técnico, o onze conta com cinco jogadores do Nottingham Forest: Milenkovic, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson e Igor Jesus. Nota ainda para a presença de Bruno Fernandes, além do colega de equipa Casemiro, de Soucek (West Ham) e do trio do Liverpool, Woodman, Curtis Jones e Andy Robertson.

Recorde-se que o Nottingham Forest goleou o Sunderland por 5-0 fora de casa, sendo que agora tem 39 pontos e cinco de vantagem para o Tottenham, a primeira de três equipas em zona de despromoção.