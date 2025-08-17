Vítor Pereira não ficou agradado com a goleada sofrida frente ao Manchester City (4-0) e reiterou a necessidade de contratar reforços, confessando mesmo que Pep Guardiola colocou esse tema na mesa no final do encontro.

«O próprio Pep [Guardiola], no final do jogo, perguntou-me se o clube não iria contratar dois ou três jogadores, ou quatro, com qualidade para elevar um bocadinho o nível, para competir nesta liga. Se não estivermos equilibrados para todas as posições, vamos sofrer. Vamos ver», disse à DAZN, após o encontro da primeira jornada do campeonato inglês.

No seguimento, e em tom de brincadeira, Vítor Pereira falou sobre a possibilidade de Pep Guardiola emprestar alguns jogadores: «Tem muitos, tem muitos. Tem muitos na prateleira, não faltam jogadores ali».

Na próxima jornada, o Wolverhampton joga em casa do Bournemouth.