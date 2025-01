O Wolverhampton perdeu este sábado em casa com o Arsenal (0-1), somando a quarta derrota consecutiva. O treinador português passa assim uma fase negativa e mantém-se com os mesmos pontos do Ipswich, a primeira equipa abaixo da linha de água.

A primeira parte ficou, de resto, marcada pela expulsão do jovem Myles Lewis-Skelly (43m) que, na tentativa de parar o contra-ataque dos Wolves, pisou Matt Doherty na zona do calcanhar e viu cartão vermelho direto.

Em cima do minuto 70, também o Wolverhampton ficou reduzido a dez. João Gomes, que já tinha sido admoestado no primeiro tempo, perdeu a bola e pisou Jurrien Timber. Ora, o médio brasileiro recebeu o segundo amarelo e Vítor Pereira ficou muito irritado.

Já quatro minutos depois, o conjunto de Mikel Arteta chegou à vantagem. Regressado de lesão, Riccardo Calafiori foi lançado logo após o intervalo e marcou, num lance de insistência, após um corte incompleto de Nelson Semedo na área.

O lateral-direito português foi titular – e capitão – tal como José Sá. Toti não jogou, enquanto Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes entraram aos 87 minutos.