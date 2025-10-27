Com apenas dois pontos no campeonato (sete derrotas e dois empates), o Wolverhampton vive uma fase negra neste arranque de temporada e a vida de Vítor Pereira não tem sido fácil. Este domingo, após a derrota no último minuto frente ao Burnley, por 3-2, o técnico português confessou que estes momentos de forma são «normais»

«É normal no futebol, se ganharmos dois ou três jogos seguidos isto tudo muda. Há dois meses, os adeptos cantavam o meu nome, por causa do trabalho que fizemos na temporada passada. Hoje pedem para me demitir», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Estou preocupado com a equipa. O meu trabalho é ajudá-los a recuperarem e estarem mentalmente fortes para a próxima luta», acrescentou.

Sobre os adeptos mais revoltados, que criticam muito a recente renovação de contrato, o treinador revelou que falou com alguns após a partida.

«Disse-lhes que trabalhamos muito e precisamos de lutar juntos. Eu entendo a frustração. Quando estás lá a ajudar a equipa durante 90 minutos e a equipa, que deu tudo em campo para vencer, mas, no final, sofremos um golo… eu entendo a frustração. Se lutarmos com eles, unidos, podemos vencer os jogos. Se não, sem eles, é impossível», partilhou.