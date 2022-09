Slaven Bilic é o novo treinador do Watford, anunciou esta terça-feira a formação inglesa.

O técnico croata sucede nos hornets a Rob Edwards, e fica com um contrato válido para a próxima época e meia. Bilic é, de resto, o quinto treinador da equipa dos arredores de Londres no último ano, depois de Xisco Muñoz, Claudio Ranieri, Roy Hodgson e o já citado Rob Edwards.

O Watford está atualmente no décimo lugar do Championship, a 13 pontos do líder Sheffield United.