Tom Cleverley assinou, esta quarta-feira, um contrato definitivo para ser treinador do Watford, informou o clube inglês.

A ocupar o cargo de treinador interino dos hornets desde março de 2024, Tom perdeu apenas uma vez em sete jogos, registando cinco empates e uma vitória contra equipas do top-7 da segunda divisão inglesa. Atualmente são 15.º lugar, com 53 pontos.

De destacar que o antigo médio inglês pendurou as botas no verão passado devido a uma lesão, enquanto jogador e capitão do Watford, tendo posteriormente assumido o comando da equipa sub-18, com a qual conquistou um segundo lugar na tabela da Liga de Desenvolvimento Profissional e duas semifinais da Taça.

Ao longo da carreira, Tom Cleverley representou o Manchester United, Everton, Aston Villa, Wigan Athletic, Leicester City e Watford, este último em 2009/2010 e entre 2016/17 2022/23, tendo marcado um total de 19 golos em 182 jogos,