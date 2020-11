Phillip Cocu foi despedido do Derby County, anunciou este sábado o emblema inglês, em comunicado. Além do treinador holandês, também os adjuntos Chris van der Weerdan e Twan Scheepers deixam o clube.

Ora, quem fica agora como um dos técnicos interinos da formação do Championship é nada mais, nada menos do que Wayne Rooney.

O experiente avançado assumirá o papel treinador-jogador do Derby durante este período de transição para uma nova equipa técnica. Rooney vai liderar a equipa interinamente juntamente com Liam Rosenior.

«Lamento que o Phillip e a sua equipa técnica tenham deixado o clube e quero agradecer-lhe pessoalmente por toda a ajuda. O mais importante agora é estabilizar a equipa e começar a subir na classificação.»

«Pediram-me para fazer parte da equipa técnica para ajudar na preparação para o decisivo jogo frente ao Bristol City, no próximo sábado. Vamos falar com os jogadores na segunda-feira», afirmou Rooney, citado pelo The Guardian.

O Derby County ocupa atualmente o último lugar do Championship inglês, com apenas uma vitória em 11 jogos.