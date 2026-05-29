Rooney rendido a Bruno Fernandes: «Man. United precisa dele...»
Antigo avançado do Man. United destaca a forma como internacional português retira «algo mais» dos colegas de equipa
A temporada de 2025/26 foi de muito sucesso individual para Bruno Fernandes, que bateu o recorde de assistências da Liga Inglesa numa só temporada, ainda que não tenha conquistado qualquer título pelo Man. United.
Ainda assim, o internacional português parece ter agora mais um «fã», já que Wayne Rooney veio a público afirmar que o clube «precisa» de Bruno Fernandes.
Em declarações ao talkSport, o antigo avançado dos red devils confessou não ter olhado para Bruno como um capitão desde início, mas o que tem feito «numa equipa em dificuldades» serviu para lhe tirar todas as dúvidas quanto a isso.
«No primeiro ano olhava para ele e pensava: "Será que é capitão para o Manchester United?". Não estava convicto, para ser sincero. Mas depois do que ele tem feito, numa equipa que tem estado em dificuldades, vi um líder nele, um capitão. Retira algo mais dos colegas de equipa, nunca falha um jogo e não recebe créditos suficientes por isso», começa por referir.
«Espero que nos possa conduzir à conquista da Liga Inglesa. Acho que o Manchester United precisa dele», acrescenta.
