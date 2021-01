O West Brom anunciou esta sexta-feira que reforçou o ataque com o internacional senegalês Mbaye Diagne que chega por empréstimo dos turcos do Galatasaray até ao final da temporada.

O avançado de 29 anos marcou onze golos em 18 jogos pelo Galatasaray em todas as competições esta temporada e conta com uma larga experiência internacional, com jogos na Liga Europa e Liga dos Campeões acumulados nas últimas épocas, tanto ao serviço dos turcos, como ao serviço dos belgas do Club Brugge.