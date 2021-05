Fábio Silva marcou esta segunda-feira o quarto golo na Premier League com a camisola do Wolverhampton, em 28 jogos, garantindo o empate da equipa de Nuno Espírito Santo no reduto do West Bromwich Albion, em encontro referente à 34.ª jornada.



Após a goleada sofrida frente ao Burnley (0-4), o Wolverhampton apresentou-se no dérbi do Black Country com várias alterações no onze e colocou-se em vantagem com um golo feliz de Fábio Silva, já em cima do intervalo, beneficiando de um ressalto.



O West Bromwich de Matheus Pereira, que ocupa a penúltima posição na tabela classificativa, chegou ao empate na etapa complementar, por intermédio de Diagne (62m).



O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo está na 12.ª posição.