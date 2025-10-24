Vida muito complicada para Nuno Espírito Santo: o West Ham saiu este sábado derrotado da deslocação ao terreno do Leeds, onde perdeu por 2-1.

O treinador português continua por isso sem ganhar ao serviço do West Ham, somando um empate (na estreia) e três derrotas seguidas nos três últimos jogos.

Esta sexta-feira, a entrada em campo no terreno do Leeds foi terrível. Aos 15 minutos, aliás, já perdia por 2-0: Brenden Aaronson aproveitou um ressalto para inaugurar o marcador, aos três minutos, e Joe Rodon fez o segundo ao quarto de hora, na sequência de um canto por Sean Longstaff.

O West Ham demorou a levantar-se do murro inicial e antes da meia hora ainda teve mais uma contrariedade, quando Oliver Scarles se lesionou e teve de ser substituído por Callum Wilson.

Dez minutos depois, mais uma má notícia: Lucas Paquetá reduz para a equipa de Nuno Espírito Santo, mas o golo é anulado por fora de jogo.

Seguiram-se mais duas excelentes oportunidades para o Leeds, que podia ter construído um resultado ainda mais dilatado, até que Nuno Espírito Santo lança em campo Mateus Fernandes, que desta vez tinha ficado no banco.

O português entrou aos 65 minutos e aos 90 fez golo: após cruzamento de Jarrod Bowen, cabeceou cruzado para o fundo das redes. Um golo que já não veio a tempo de alterar nada. O West Ham voltou a perder e continua em penúltimo lugar, dois pontos acima do Wolverhampton, de Vítor Pereira.