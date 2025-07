Lucas Paquetá foi absolvido da acusação por participação em apostas desportivas imposta pela Federação Inglesa (FA), em maio do ano passado.

A notícia foi confirmada pelo West Ham, que em comunicado refere a decisão de uma Comissão Reguladora independente. Em causa estavam quatro cartões amarelos que, alegadamente, tinham sido forçados pelo jogador: Leicester (12 novembro de 2022), Aston Villa (12 março de 2023), Leeds United (21 maio 2023) e Bournemouth (12 agosto de 2023).

«Desde o primeiro dia das investigações, mantive a minha inocência perante sérias acusações. Não posso dizer muito mais nesta fase, mas queria mostrar a minha gratidão a Deus e o quão feliz estou por poder voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Ao West Ham, à minha mulher e aos adeptos, que nunca me largaram a mão, um obrigado», afirmou o atleta.

O internacional brasileiro chegou ao West Ham na temporada de 2022/23 e desde então somou 18 golos e 14 assistências em 120 jogos pela equipa principal.