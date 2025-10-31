A Federação Inglesa de Futebol (FA) considerou Lucas Paquetá culpado por não cooperar durante uma investigação que o acusava de receber cartões amarelos «propositadamente», de forma a beneficiar financeiramente conhecidos seus.

O anúncio da FA explica que a Comissão Reguladora independente sancionou o atleta por duas violações de regras da própria federação, relacionadas com a recusa em responder a perguntas e fornecer informações no âmbito da referida investigação.

Recorde-se que, no fim do mês de julho, Lucas Paquetá chegou a ser absolvido da acusação por participação em apostas desportivas e garantiu ter mantido a «inocência perante sérias acusações». Em causa estavam quatro cartões amarelos, alegadamente forçados pelo jogador: Leicester (12 novembro de 2022), Aston Villa (12 março de 2023), Leeds United (21 maio 2023) e Bournemouth (12 agosto de 2023).