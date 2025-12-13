Mateus Fernandes deixa rasgados elogios a Pedro Gonçalves e considera mesmo que o internacional português é um jogador que «pensa à frente dos outros».

Em entrevista ao podcast de Rémi Martins, o médio do West Ham recorda os primeiros treinos na equipa principal dos leões e a frustração que sentia quando não era convocado, apesar da qualidade do plantel.

«Ficava chateado de não ser convocado para a equipa principal, mas depois olhava para o plantel e via que tinha Morita, Mateus Nunes, Daniel Bragança... Tinha de ver o que eles faziam e melhorar», começou por referir.

«Comecei a estudar muito o Pedro Gonçalves. Para quem estuda bem o futebol e está atento aos detalhes, ele vem receber a bola frequentemente e, com um toque, consegue isolar um jogador. Ele antecipa cenários. Sabe onde é que o jogador vai estar livre, quer por já saber os movimentos do colega, quer por ter antecipado esse cenário, ou porque pensa à frente dos outros», acrescentou.

Assista às declarações de Mateus Fernandes: