O West Ham oficializou a contratação, a título definitivo, de Jean-Clair Todibo.

Através das redes sociais, os londrinos comunicaram a decisão de adquirirem o passe do central francês, que na última época esteve cedido pelo Nice e realizou 29 jogos na equipa principal dos «hammers». Recorde-se que Todibo teve uma passagem esporádica pelo Benfica, na temporada de 2020/21, tendo feito apenas dois jogos.

Na mesma nota, o West Ham informou ainda que Carlos Soler e Evan Ferguson vão regressar aos respetivos clubes (PSG e Brighton), sendo que o clube não avança para a contratação dos atletas.

