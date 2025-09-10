O West Ham oficializou, esta quinta-feira, o regresso de Lukasz Fabianski ao clube, poucos meses após ter saído, no fim da última temporada.

Aos 40 anos, o experiente guardião polaco estava sem clube, depois de ter colocado um ponto final na ligação de sete anos com os «hammers». Ao todo, Fabianski somou um total de 216 jogos pela equipa principal do West Ham, após uma passagem de quatro temporadas pelo Swansea.

«Para ser sincero, esta foi uma boa surpresa, porque tudo aconteceu muito rápido. Fiquei a par de toda a situação na semana passada, com a possível saída do Wes Foderingham. Entendo o meu papel e estou aqui para ajudar, manter os padrões elevados e apoiar o clube. Tenho muita experiência e acho que isso pode ser útil», afirmou.