O West Ham oficializou a saída de Julen Lopetegui do comando técnico da equipa principal.

Em comunicado, os «hammers» explicam que a primeira metade da época «não correspondeu» às ambições do clube, sendo que além de Lopetegui, a restante equipa técnica também deixa o West Ham. No clube desde o início da época, o técnico conseguiu apenas sete vitórias em 22 jogos para o campeonato e para a Taça da Liga.

Na mesma nota, os londrinos garantem que o substituto do espanhol já está a ser negociado.

Recorde-se que Lopetegui ficou uma temporada sem treinar, após ter deixado o Wolverhampton (2022/23). No currículo o técnico tem ainda uma época e meia à frente do FC Porto (2014/15), três anos como selecionador espanhol e as passagens pelo Real Madrid e pelo Sevilha.

Quanto a títulos, Lopetegui conquistou uma Liga Europa pelo Sevilha, um Europeu de Sub-21 e dois Europeus de Sub-19 por Espanha.