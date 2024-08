Agora sim, é oficial. O West Ham anunciou esta terça-feira a contratação de Aaron Wan-Bissaka.

Através das redes sociais e em comunicado, os «hammers» oficializaram a chegada do lateral inglês de 26 anos, que assina assim um contrato válido para as próximas sete temporadas. Formado no Crystal Palace, Wan-Bissaka passou as últimas cinco épocas no Manchester United, onde fez 13 assistências e dois golos em 190 jogos.

«Juntar-me ao West Ham foi uma decisão fácil, estou muito feliz por aqui estar. É uma sensação incrível regressar a Londres, nasci aqui e conheço a cidade, tudo isso é muito importante para a minha vida. Vejo uma equipa unida, que se apoia nos bons e nos maus momentos, quero fazer parte disso», admitiu.

Veja o vídeo de apresentação de Wan-Bissaka: