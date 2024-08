Agora sim, é oficial. O West Ham anunciou esta segunda-feira a contratação de Niclas Füllkrug.

Em comunicado e através das redes sociais, os «hammers» confirmaram a transferência do internacional alemão, que na última época representou o Borussia Dortmund. Com 15 golos e nove assistências em 43 jogos, Füllkrug foi uma das principais figuras ofensivas da equipa, que perdeu na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

«Estou muito feliz por aqui estar, naquela que para mim é a melhor liga do mundo. Há algum tempo que penso no West Ham, conheço o diretor técnico (Time Steiden) e temos um passado no Werder Bremen. Ter a oportunidade de ser treinado por alguém como Julen Lopetegui também é incrível. Só quero entrar em campo e dar muitas alegrias aos adeptos», afirmou o jogador ao site do clube.

Niclas Füllkrug assinou um contrato válido com o West Ham para as próximas quatro temporadas (2028).

Veja aqui o vídeo de apresentação de Niclas Füllkrug no West Ham: