O Liverpool deslocou-se até Londres e «atropelou» de forma categórica o West Ham com um triunfo por 5-0.

Em pleno London Stadium, os «reds» demoraram até encontrar o caminho da baliza, mas quando o fizeram os golos começaram a sair de forma natural. Com 30 minutos de jogo decorridos, o Liverpool colocou-se em vantagem graças ao golo de Luis Díaz.

Após receber o esférico, o ex-FC Porto tabelou com um adversário e ficou com a bola à mercê de um grande remate, com a mesma a viajar rasteira até ao fundo da baliza.

Dez minutos depois, o Liverpool dobrou a vantagem no encontro e o 2-0 chegou depois de um lance absolutamente mágico de Salah. No sítio certo, Gakpo rematou de primeira e bateu o guardião do West Ham.

A fechar a primeira parte, houve ainda tempo para o terceiro do Liverpool e através do suspeito do costume. Com tempo e espaço para tudo, Salah rematou ao primeiro poste e colocou o nome na lista de marcadores.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e logo a abrir o segundo tempo, Alexander-Arnold assinou um autêntico golaço. De fora da área, o internacional inglês enviou um remate potente e o desvio num defesa acabou por trair o guardião do West Ham.

Ora, já com Diogo Jota em campo (entrou aos 57 minutos), o Liverpool conseguiu chegar à mão cheia de golos e com o cunho do avançado português. Mais um trabalho sublime de Salah e na cara de Areola, Diogo Jota rematou em arco e completamente fora do alcance do guardião.

Até final, o resultado não se alterou e o Liverpool mantém assim a liderança muito folgada do campeonato, com oito pontos de vantagem para o Nottingham Forest, ainda que os «reds» tenham um jogo a menos.