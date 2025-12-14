O West Ham somou o quinto jogo consecutivo sem vencer, na derrota por 3-2 diante do Aston Villa, e com Mateus Fernandes em bom plano.

Titular no conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, o médio português não precisou de muito (30 segundos) para inaugurar o marcador. Após recuperar a bola junto à área, Mateus Fernandes fletiu para dentro e rematou em arco, com a bola a entrar no canto superior direito da baliza.

Assista aqui ao golo de Mateus Fernandes:

Ainda assim, a resposta surgiu oito minutos depois e através de uma infelicidade de Mavropanos. O central do West Ham introduziu a bola na própria baliza e devolveu as esperanças aos comandados de Unai Emery.

A verdade é que o primeiro tempo foi marcado por um ascendente dos londrinos, que voltaram a adiantar-se no marcador com alguma naturalidade. A passe de Potts, o inevitável Jarrod Bowen apareceu em bom plano e atirou para o 2-1. Este resultado manteve-se até ao intervalo, mas o regresso dos balneários trouxe uma outra face do lado visitante.

Em apenas cinco minutos, o Aston Villa marcou o golo do empate e Morgan Rogers acabaria por se revelar o homem do jogo. Fez o 2-2 a passe de Tielemans e aos 79 minutos confirmou a cambalhota no marcador, com assistência do antigo defesa do Benfica, Lindelöf.

O West Ham somou o quinto jogo consecutivo sem vencer e mantém-se no primeiro dos três lugares de despromoção, com 13 pontos, enquanto que o Aston Villa é terceiro classificado, a apenas três pontos do Arsenal.