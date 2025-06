Michail Antonio regressou aos relvados pela primeira vez desde um acidente grave de viação sofrido em dezembro. Vestiu a camisola da Jamaica na Gold Cup, da América do Norte e Central, na madrugada desta terça-feira.

O avançado do West Ham estava afastado há seis meses, quando o seu Ferrari embateu numa árvore em Essex, em Inglaterra. O incidente fez com que Antonio partisse o fémur em quatro sítios diferentes.

O jogador de 34 anos passou mais de três semanas no hospital a recuperar dos ferimentos. Desde então, tem assistido aos jogos do West Ham e trabalhado como comentador na TNT Sports.

Diante da Guatemala, no primeiro jogo da Gold Cup, Antonio pôde entrar em campo no final da partida. O extremo está em final de contrato e com o futuro em aberto.