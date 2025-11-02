VÍDEO: Nuno Espírito Santo soma a primeira vitória no West Ham
Hammers não saem da zona de despromoção, mas vencem na receção ao Newcastle United
O West Ham somou a primeira vitória com Nuno Espírito Santo no comando! Depois de três derrotas e um empate, os Hammers conseguiram sorrir na receção ao Newcastle United, por 2-1, na décima jornada da Premier League.
A partida começou da pior forma para equipa do técnico português, que conseguiu rematar uma bola contra o poste adversário e logo na jogada seguinte sofreu o primeiro, através de Jacob Murphy.
Porém, o West Ham reagiu e foi à procura da reviravolta, que conseguiu operar ainda na primeira parte: assistido por Mateus Fernandes, Lucas Paquetá empatou a partida e Sven Botman, na sequência de um autogolo, fez o 2-1,
Na segunda parte, aos 69 minutos, os Hammers ainda conseguiram aumentar a vantagem, com golo de Freddie Potts, mas o VAR chamou o árbitro e este acabou por anular o tento por fora de jogo. No último minuto da partida, aos 90+8 minutos, já para lá dos cinco que o árbitro deu, Tomás Soucek selou o marcador e fez o 3-1, garantindo a vitória.
O português Mateus Fernandes foi titular e acabou por sair aos 85 minutos.
Com este resultado, o West Ham ultrapassa o Nottingham e está em 18.º lugar, o último da zona de despromoção, com sete pontos. O Newcastle segue na 13.ª posição, com 12.