William Saliba reforçou a sua ligação contratual ao Arsenal. O clube divulgou a renovação do defesa-central francês através das plataformas oficiais, sem revelar a duração concreta.

A imprensa inglesa diz que o novo vínculo é válido até 2030. Saliba pode, assim, ficar durante 11 anos no clube inglês.

«Sinto-me orgulhoso porque assinei pela primeira vez em 2019 e agora, em 2025, ainda estou aqui para renovar o meu contrato. Estou muito feliz. Sinto-me em casa. Temos uma boa equipa, temos um bom plantel, temos bons funcionários. O treinador é perfeito para mim, por isso é o melhor lugar para estar», afirmou aos meios do Arsenal.

«Aprecio todos os dias em que tenho a oportunidade de vestir esta camisola. Tento dar tudo e agora vou dar ainda mais a este clube e aos adeptos», prometeu Saliba, internacional francês em 28 ocasiões.

Saliba, de 24 anos, cumpre a quarta temporada como titular do clube inglês. Antes disso, teve empréstimos ao Nice e Marselha.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?