O extremo português Chiquinho contraiu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior durante um jogo-treino no sábado frente ao Burnley e vai enfrentar uma longa paragem, anunciou este domingo o Wolverhampton.

«Chiquinho foi avaliado após sofrer uma lesão no joelho. Infelizmente, os exames confirmam uma lesão no ligamento cruzado anterior e estão a ser feitos planos para cirurgia e reabilitação», pode ler-se na nota publicada pelo clube inglês.

O extremo de 22 anos que foi contratado em janeiro último ao Estoril Praia, por 3,5 milhões de euros, fez três assistências em nove jogos pela equipa principal dos Wolves na última meia época.

Chiquinho has been assessed after suffering a knee injury following a collision in yesterday's friendly.



Unfortunately, scans confirm an injury to the anterior cruciate ligament and plans are being made to undergo surgery and rehabilitation.



Stay strong Chiqui, we are with you! pic.twitter.com/sQzA22xEvo