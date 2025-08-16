Inglaterra
FOTO: cidade de Wolverhampton eterniza Diogo Jota
Falecido internacional português está pintado num enorme mural
Apesar de ter falecido enquanto jogador do Liverpool, o português Diogo Jota não é esquecido em Wolverhampton, clube que representou entre 2017 e 2020.
Este sábado, nas redes sociais, os Wolves deram conta de um mural na cidade em homenagem ao jogador português. Na fachada de um prédio, os adeptos pintaram e eternizaram a marca do português na cidade.
De recordar que Diogo Jota e o irmão André Silva faleceram vítimas de um acidente de viação, em Espanha.
O Wolverhampton recebe este sábado, pelas 17h30, o Manchester City, na primeira jornada da liga inglesa.
