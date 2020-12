Raúl Jiménez voltou a ver os companheiros de equipa, depois do brutal choque com David Luiz no jogo entre Wolves e Arsenal, da Premier League.

O avançado internacional mexicano esteve no centro de estágios dos Wolves e deu um abraço ao técnico Nuno Espírito Santo [na foto], confraternizando também con os colegas.

Jiménez esteve acompanhado de um médico e assistiu a parte do treino da equipa. No jogo do próximo sábado, frente ao Aston Villa, será exibida uma tarja gigante de apoio ao jogador no estádio Molineux.

Recorde-se que o ex-jogador do Benfica foi operado a uma fratura no crânio, após um choque de cabeças com David Luiz.