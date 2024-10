Era impossível pedir um final mais dramático, mas a verdade é que o Manchester City venceu o Wolverhampton, por 2-1, e subiu (à condição) à liderança da Liga Inglesa.

No reduto dos «lobos», a equipa da casa entrou muito forte no encontro e precisou apenas de sete minutos para se colocar em vantagem. Titular no Wolverhampton, Nélson Semedo cruzou do lado direito e a bola percorreu toda a área até chegar ao pé esquerdo de Strand Larsen.

O lateral foi um de quatro portugueses em campo de início, juntamente com José Sá, Rúben Dias e Bernardo Silva.

Ora, a boa entrada dos Wolves rapidamente se transformou em pesadelo, já que a iniciativa de jogo passou a ser toda dos visitantes, algo que raramente dá bom resultado para os adversários.

À passagem da meia-hora de jogo, o Man. City restabeleceu a igualdade no marcador e através de um golaço. De fora da área, Gvardiol mostrou mais uma vez que o pé direito não serve apenas para subir ao autocarro e rematou em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes.

Até ao intervalo, o empate manteve-se e no segundo tempo, os «citizens» estiveram quase sempre com o controlo do jogo, sendo que o Wolverhampton apenas tentava apostar no contra-ataque.

Pelo meio, houve tempo para José Sá e Bernardo Silva «trocarem mimos» e Matheus Nunes receber uma assobiadela monumental, no regresso ao Estádio Molineux.

Só que o verdadeiro golpe de teatro estava reservado para os últimos minutos, quando Phil Foden descobriu John Stones dentro da área e o inglês finalizou para o 2-1. A explosão de alegria rapidamente tornou-se em desespero, já que o árbitro foi chamado ao monitor para rever o lance.

Ainda assim, o que parecia ser um bloqueio de Bernardo Silva não teve a mesma interpretação por parte do juíz, que deu golo e confirmou assim novo triunfo para o Man. City.