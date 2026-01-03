Ano novo, vida nova. Pelos menos é isso que Wolverhampton quer tentar provar.

Depois de fecharem o ano de 2025 sem vitórias na Liga inglesa 2025/26, os Wolves abriram o ano de 2026 com uma vitória (3-0) frente ao West Ham de Nuno Espírito Santo. A primeira da temporada para a Premier League.

O jogo ficou também marcado pela estreia em convocatórias de Pablo, ex-Gil Vicente, pelos «Hammers». No entanto, foi suplente não utilizado.

Já Matheus Fernandes, ex-Sporting, repetiu a habitual titularidade no West Ham. José Sá, capitão, foi também titular do lado dos Wolves.

O triunfo foi construído no primeiro tempo e começou a ser escrito desde cedo. Jhon Arias, avançado colombiano, abriu as contas do jogo logo aos quatro minutos. De seguida, Hwang Hee-chan dilatou a vantagem através de uma grande penalidade (31m).

Ainda antes do intervalo, Mateus Mané fez o terceiro para os Wolves (41m). Sem mais golos no encontro, o Wolverhampton venceu (3-0) a equipa do técnico português, que entra no novo ano com o pé esquerdo.

Já o Wolves, volta a «roubar» pontos aos portugueses, já depois de ter empatado com o Manchester United de Ruben Amorim no fecho do ano de 2025.

Ambas as formações permanecem, ainda, em lugares de descida. O Wolverhampton está na 20.ª e última posição com agora seis pontos. O West Ham, por sua vez, está no 18.º posto com 14 pontos.

No outro jogo da tarde, o Brighton bateu o Burnley por 2-0. Florentino foi titular pelo Burnley, já o ex-Sporting Marcus Edwards entrou no decorrer da segunda parte.

Os golos de Georginio Rutter (29m) e Yasin Ayari (47m) escreveram a história deste triunfo.

Com esta vitória (2-0), o Brighton é oitavo com 28 pontos. Já o Burnley está em lugar de descida - 19.º com 12 pontos.

Confira toda a classificação e os jogos da Premier League.



