O pupilo venceu o mestre, enésima versão desta fábula, agora reeditada por Nuno e Mourinho. O antigo guarda-redes foi treinado pelo atual técnico do Tottenham no FC Porto e este domingo venceu-o na Premier League.



Apesar da ligação emocional e de Mourinho ser «uma grande referência», Nuno garante que não há nada de «especial» em derrotar o homem que o fez campeão europeu de dragão ao peito.



«Não sinto nada de especial por vencer o José Mourinho. São três pontos importantes. Devíamos ter iniciado melhor o jogo, mas não entrámos tão bem. O Tottenham é uma equipa fantástica e consegue criar muitos problemas», disse Nuno após o jogo em Londres.



«A segunda parte foi muito, muito melhor, mais organizada. A energia que colocámos no encontro foi extraordinária. Jiménez e Jota? Conhecem-se bem, há cumplicidade entre eles. Há uma ligação especial entre ambos.»



Na conferência de imprensa, um jornalista lembrou a Nuno que o Wolverhampton ainda não perdeu jogos em Londres desde o regresso à Premier League.



«Não perder jogos em Londres? Coincidência. É sempre duro jogar cá. A nossa mentalidade é sempre a mesma, jogando em casa ou fora.»