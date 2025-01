Emmanuel Agbadou é o mais recente reforço do Wolverhampton de Vítor Pereira.

Através das redes sociais e em comunicado, os Wolves oficializaram a chegada do central costa-marfinense, que chega ao clube proveniente do Reims e assina um contrato válido até junho de 2029. Com 11 internacionalizações pela seleção A do país, Agbadou realizou 80 jogos pela equipa francesa, tendo feito ainda três golos e duas assistências.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Agbadou: