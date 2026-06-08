Agora sim, é oficial. Kieran Trippier é o primeiro reforço do Wolverhampton para a temporada de 2026/27.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube recém-despromovido ao segundo escalão do futebol inglês anunciou a contratação do internacional inglês, que assina um contrato válido até junho de 2028.

Vinculado ao Newcastle desde 2021/22, Trippier fez quatro assistências nos 37 jogos que realizou pela equipa principal dos magpies.

Assista aqui ao vídeo de apresentação de Trippier: