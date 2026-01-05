O Wolverhampton oficializou o regresso de Pedro Lima ao clube, após um período de empréstimo ao FC Porto, na primeira metade da época.

Através de um comunicado, os «wolves» informaram os adeptos da decisão, sendo que o lateral brasileiro fez uma assistência em nove jogos pela equipa B dos azuis e brancos durante este período. Contratado ao Sport Recife, Pedro Lima já somou seis jogos pela equipa principal do Wolverhampton.

