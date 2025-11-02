Vítor Pereira já não é treinador do Wolverhampton, anunciou este domingo o clube inglês. A decisão surge depois da derrota pesada no terreno do Fulham, por 3-0, este sábado.

«Ao chegar a Molineux em dezembro passado, Pereira e sua equipa técnica causaram um impacto imediato, guiando a equipa para uma segunda metade de temporada vitoriosa na Premier League. No entanto, os resultados e o desempenho neste período ficaram abaixo dos padrões aceitáveis ​​e, como consequência, uma mudança na liderança foi considerada necessária», pode ler-se no comunicado oficial.

O treinador português deixa de imediato o último classificado da Premier League, juntamente com os oito membros da equipa técnica. Até ao momento, na presente temporada, os Wolves somam nove derrotas, dois empates e duas vitórias. Na passada quarta-feira foram eliminados nos «oitavos» da Taça da Liga, frente ao Chelsea.

Apesar de ter renovado contrato em setembro deste ano, até 2028, o despedimento surge depois da queda de rendimento, com vários pontos perdidos nos minutos finais, e deixou a equipa desmotivada e abatida. O treinador não receberá a totalidade do contrato, devido a uma cláusula prevista no momento da assinatura.

A temporada ficou ainda marcada por um plantel fragilizado: saíram três dos cinco jogadores mais utilizados, incluindo o capitão e os principais marcadores da época anterior. No que toca ao mercado, os Wolves gastaram vários milhões de euros, mas os reforços contratados chegaram sem experiência na Premier League e muitos deles eram apenas as quintas opções após falharem outros alvos.

Agora, o treinador luso quer regressar à liga inglesa o mais rápido possível.